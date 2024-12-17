Об этом пишут росСМИ со ссылкой на свои источники, передает 24 Канал. К слову, возможное заминирование автомобиля депутата российской госдумы произошло на фоне утренней ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерала Игоря Кириллова.

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Неизвестный заявил, что ему поручили заминировать авто Картаполова

Днем 17 декабря неизвестный мужчина позвонил в экстренные службы России. Он рассказал, что установил бомбу в машине Картаполова.

Тот также добавил, что его якобы завербовали и приказали "взорвать" машину председателя комитета госдумы по обороне.

В российских телеграм-каналах говорят, что сейчас машину депутата Картаполова проверяют взрывотехники. На месте также работают сотрудники российской гвардии и полиции.

Припаркована машина, к слову, по Ружейному переулку, что почти в центре Москвы в нескольких километрах от самой думы.