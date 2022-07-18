Украинцы не в первый раз покупают авто для своей армии, которая нас защищает. В этот раз минометная батарея воинской части А7292 объявила сбор на машину, сообщает 24 канал.

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Воинов нужно усилить

Военные говорят, что авто нужно для их работы и сохранения жизни. Сейчас они находятся на передовом донецком направлении.



Специфика работы бригады состоит в том, что воины работают на расстоянии 3 – 4 километра и в одной точке могут быть не более 15 минут.



"Наша цель – 700 тысяч гривен – два авто – бус и пикап, чтобы ребята работали быстро, эффективно и безопасно, насколько это возможно. Важно, что по состоянию на сегодняшний день есть 548 135 тысяч гривен", – сообщили в бригаде.



Средства собирают на банке. Хотят, чтобы все было открыто и можно было наблюдать за процессом.

Донаты на автомобиль для военных можно бросать на банке по ссылке.

Авто для фронта

Украинские волонтеры придумывают разные способы, чтобы помочь ВСУ. Они стараются максимально быстро обеспечить нужды воинов. Волонтеры создали проект и отправляют ВСУ на фронт "Бандеромобили". Уже было отправлено около 70 единиц. Закупают внедорожники за границей, а ремонтируют их уже в Украине.

Еще один волонтер из Львова Владимир Андреев объявил сбор на авто для украинских военных. Цель – собрать миллион гривен. Уже больше 500 тысяч гривен. Чем больше будет сумма, тем больше автомобилей волонтеры смогут приобрести.

Сергей Притула рассказывал, что потребности фронта с каждым днем только растут. Автомобили, которые волонтеры закупают украинским военным, могут быть "одноразовыми". Ведь враг бьет беспощадно, потому и порой с боевой задачи наши герои возвращаются без авто.

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