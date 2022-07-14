Уже перешагнули порог в 500 тысяч гривен. Чем больше будет сумма, тем больше автомобилей волонтеры смогут приобрести.
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Наша цель – миллион! На этот миллион мы купим максимум крутых тачек!
– написал Андреев.
Присоединиться к сбору призывают всех желающих. Ваши взносы помогают ВСУ и приближают победу. Важны каждые 5 гривен, потому что слишком маленьких донатов не бывает.
Реквизиты:
- Банка: 5375411201869521
- Банка: https://send.monobank.ua/jar/5tuTpq9ngD
- Приват: 5363542603051781
- PayPal: volodymyr.andreev@gmail.com
О результатах сбора Андреев отчитывается в своем телегрмм-канале.
10-летняя чемпионка мира собрала 21 тысячу для ВСУ
Сергей Притула рассказал, что 10-летняя чемпионка собрала 21 тысячу гривен. Она выиграла деньги в поединках с соперниками. Всю сумму девочка отдала на нужды ВСУ.
Когда девочка принесла деньги, Притула не смог сдержать слез.
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