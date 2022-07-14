Вже переступили поріг в 500 тисяч гривень. Чим більша буде сума, тим більше автомобілів волонтери зможуть придбати.

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Наша ціль мільйон! На цей мільйон ми купимо максимум крутих тачок!

– написав Андрєєв.

Долучитись до збору закликають всіх охочих. Ваші внески допомагають ЗСУ та наближають перемогу. Важливі кожні 5 гривень, оскільки надто маленьких донатів не буває.

Реквізити:

Банка: 5375411201869521

Банка: https://send.monobank.ua/jar/5tuTpq9ngD

Приват: 5363542603051781

PayPal: volodymyr.andreev@gmail.com

Про результати збору Андрєєв звітує у своєму телеграм-каналі.

10-річна чемпіонка світу зібрала 21 тисячу для ЗСУ

Сергій Притула розповів, що 10-річна чемпіонка зібрала 21 тисячу гривень. Вона виграла гроші у поєдинках із суперниками. Всю суму дівчинка віддала на потреби ЗСУ.

Коли дівчинка принесла гроші, Притула не зміг стримати сліз.

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