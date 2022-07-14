Вже переступили поріг в 500 тисяч гривень. Чим більша буде сума, тим більше автомобілів волонтери зможуть придбати.
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Наша ціль мільйон! На цей мільйон ми купимо максимум крутих тачок!
– написав Андрєєв.
Долучитись до збору закликають всіх охочих. Ваші внески допомагають ЗСУ та наближають перемогу. Важливі кожні 5 гривень, оскільки надто маленьких донатів не буває.
Реквізити:
- Банка: 5375411201869521
- Банка: https://send.monobank.ua/jar/5tuTpq9ngD
- Приват: 5363542603051781
- PayPal: volodymyr.andreev@gmail.com
Про результати збору Андрєєв звітує у своєму телеграм-каналі.
10-річна чемпіонка світу зібрала 21 тисячу для ЗСУ
Сергій Притула розповів, що 10-річна чемпіонка зібрала 21 тисячу гривень. Вона виграла гроші у поєдинках із суперниками. Всю суму дівчинка віддала на потреби ЗСУ.
Коли дівчинка принесла гроші, Притула не зміг стримати сліз.
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