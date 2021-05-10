15 авто с коммунистическими символами проехались к границе со Словакией
На границу со Словакией 15 украинских авто приехали с наклейками с коммунистической символикой. За водителей уже взялась полиция.
Источник:полиция Закарпатья
Произошло это на контрольно-пропускном пункте "Ужгород". Он расположен на границе со Словакией.
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Авто с коммунистическими наклейками
Как сообщают в полиции, произошло это 9 мая после обеда. 15 авто с наклейками с коммунистической символикой находились возле границы. Что именно было нарисовано на наклейках, в полиции не уточняют.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Факт нарушения полицейские задокументировали и открыли уголовное производство.
Запрещенная коммунистическая символика в Украине
- Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла пакет законов о декоммунизации.
- С тех пор борьба с советским прошлым стала частью официальной политики Украины.
- По всей территории Украины запрещается изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима.
- Нарушителям закона грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
- Украинское законодательство, в частности, запрещает: гербы и флаги СССР, УССР, серп и молот, гимн СССР, символику Коммунистической партии и тому подобное.
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