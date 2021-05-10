На границу со Словакией 15 украинских авто приехали с наклейками с коммунистической символикой. За водителей уже взялась полиция.

Произошло это на контрольно-пропускном пункте "Ужгород". Он расположен на границе со Словакией.

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Авто с коммунистическими наклейками

Как сообщают в полиции, произошло это 9 мая после обеда. 15 авто с наклейками с коммунистической символикой находились возле границы. Что именно было нарисовано на наклейках, в полиции не уточняют.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Факт нарушения полицейские задокументировали и открыли уголовное производство.

Обратите внимание! Произошло это в День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день некоторые украинцы забывают о запрете использования советской символики. Так, например, в Николаевской области жители области не удержались от того, чтобы не взять с собой на торжественные мероприятия флаги с запрещенной советской символикой.

Запрещенная коммунистическая символика в Украине