На кордон зі Словаччиною 15 українських авто приїхало з наліпками із комуністичною символікою. За водіїв уже взялася поліція.

Сталося це на контрольно-перепускному пункті "Ужгород". Він розташований на кордоні зі Словаччиною.

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Авто з комуністичними наліпками

Як повідомляють у поліції, сталося це 9 травня по обіді. 15 авто з наліпками з комуністичною символікою перебували біля кордону. Що саме було намальоване на наліпках, у поліції не уточнюють.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Факт порушення поліцейські задокументували та відкрили кримінальне провадження.

Зверніть увагу! Сталося це у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня деякі українці забувають про заборону використання радянської символіки. Так, наприклад, у Миколаївській області мешканці області не втримались від того, аби не взяти з собою на урочисті заходи прапори із забороненою радянською символікою.

Заборонена комуністична символіка в Україні