Эксперты составили рейтинг топ-5 автомобилей из эпохи 1990-х, которые до сих пор пользуются спросом у автовладельцев. Среди них Peugeot 406, Mercedes W210, Honda, Ford, Ford Mondeo и Subaru Forester.

О том, чем особенны эти авто – ценой и качеством или своей историей – в эфире программы "Утро" на 24 канале рассказал автомобильный эксперт и автор проекта "Авто24" Сергей Волощенко.

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"Прежде всего, нужно понимать, что автомобили конца 1990 годов выпуска – это довольно пожилой автопарк, ведь им уже более 20 лет. Не все машины смогли "дожить" даже до этой отметки, многие из них уже находятся среди металлолома", – подчеркнул эксперт.

Автор проекта "Авто24" отметил: если посмотреть на автообъявления, например, журнала "Авториа", то можно понять, что основу среди машин составляют немецкие автомобили, среди них:

Audi,

BMW,

Mercedes,

Skoda Oktavia,

немало японских машин.

Прежде всего я считаю, что они привлекают внимание покупателей благодаря достаточно доступному бюджету. Их ценовая категория примерно 3 – 5 тысяч долларов, что является довольно привлекательной суммой для покупателей,

– рассказал он.

Рецепт надежности этих автомобилей

кузова, которые хорошо защищены от коррозии, что помогает сохранить товарный вид как можно дольше;

довольно простая электроника;

несложная техника работы.

"Все это позволило им неплохо сохраниться вплоть до сегодняшнего дня", – подчеркнул Сергей Волощенко.

По словам эксперта, трудно представить машину настоящего, которую будут ценить даже через 30 лет. Во-первых, потому что технологии эволюционируют очень быстро. Во-вторых, не отстают от эволюции и экологические требования, так как сейчас во многих европейских городах запрещают въезд в центр с двигателями внутреннего сгорания. Это означает, что примерно через 5 – 10 лет большое количество производителей прекратит выпускать такие двигатели. Поэтому впоследствии такие машины превратятся в суперраритетные, на них можно будет выезжать только по специальному разрешению.

"Именно так может выглядеть перспектива современных автомобилей через 30 лет. Однако японское и немецкое качество никто не отменял – поэтому, вероятно, что и через десятки лет эти автомобили можно будет встретить на дорогах", – подытожил автор проекта "Авто24".