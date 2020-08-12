Експерти склали рейтинг топ-5 автомобілів з епохи 1990-х, які й досі користуються попитом у автовласників. Серед них Peugeot 406, Mercedes W210, Honda Ford, Ford Mondeo та Subaru Forester.

Про те, чим особливі ці авто: ціною та якістю чи власне своєю історією – в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі розповів автомобільний експерт та автор проєкту "Авто24" Сергій Волощенко.

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"Насамперед потрібно розуміти, що автомобілі кінця 1990 років випуску – це доволі немолодий автопарк, адже їм вже більше, ніж 20 років. Не всі машини змогли "дожити" навіть до цієї позначки, багато з них вже перебувають серед металобрухту", – наголосив експерт.



Автор проєкту "Авто24" зазначив: якщо подивитися на автооголошення, наприклад, журналу "Авторіа", то можна зрозуміти, що основу серед машин становлять німецькі автомобілі, серед них:

Audi,

BMW,

Mercedes,

Skoda Oktavia,

чимало японських машин.

Насамперед я вважаю, що вони притягують увагу покупців завдяки доволі доступному бюджету. Їхня цінова категорія приблизно 3 – 5 тисяч доларів, що є доволі привабливою сумою для покупців,

– розповів він.

Який рецепт надійності цих автомобілів

кузови, які добре захищені від корозії, що допомагає зберегти товарний вигляд якомога довше;

доволі проста електроніка;

нескладна техніка функціонування.

"Все це дозволило їм непогано зберегтись аж до сьогоднішнього дня", – наголосив Сергій Волощенко.

За словами експерта, важко уявити машину сьогодення, яку будуть цінувати навіть через 30 років. По-перше, тому що технології еволюціонують дуже швидко. По-друге, не відстають від еволюції й екологічні вимоги, адже наразі в багатьох європейських містах забороняють в'їзд до центру з двигунами внутрішнього згоряння. Це означає, що приблизно через 5 – 10 років велика кількість виробників припинить випускати такі двигуни. Тому згодом такі машини перетворяться в супер-раритетні, на них можна буде виїжджати тільки за спеціальним дозволом.

"Саме так може виглядати перспектива сучасних автомобілів через 30 років. Однак японську та німецьку якість ніхто не скасовував – тому, ймовірно, що й через десятки років ці автомобілі можна буде зустріти на дорогах" – підсумував автор проєкту "Авто24".