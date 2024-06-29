Об этом сообщили в МВД Украины. Там опубликовали соответствующие фотографии.

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Россияне FPV-дроном атаковали авто полиции на Сумщине

В Шосткинском районе российские оккупанты атаковали дроном автомобиль полицейских.

В МВД отметили, что служебный автомобиль полностью уничтожен. Об этом свидетельствуют соответствующие кадры, которые опубликовали в ведомстве.



На Сумщине враг атаковал дроном автомобиль полицейских / Фото Национальной полиции

Отмечается, что правоохранители не травмированы. Однако, к сожалению, пострадал местный житель.

От прицельного удара FPV-дрона получил ранение местный житель, который проходил мимо. Его немедленно доставили в больницу,

– говорится в сообщении МВД.