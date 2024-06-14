Россия продолжает терроризировать мирное население Сумщины. Утром 14 июня россияне применили FPV-дрон по социальному автобусу в Эсманской общине Шосткинского района.

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Есть раненые

В автобусе находилось более 20 человек. По предварительной информации, трое женщин получили ранения, различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Всех пассажиров автобуса эвакуировали. Последствия уточняются.

В Сумской ОВА призвали воспользоваться возможностью эвакуации в более безопасные места.

Россияне уже не впервые атакуют автобусы