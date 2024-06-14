Росія продовжує тероризувати мирне населення Сумщини. Зранку 14 червня росіяни застосували FPV-дрон по соціальному автобусі у Есманській громаді Шосткинського району.

Дивіться також Дуже небезпечна подорож, – ОВА про жінку, яка втекла з окупації через Антонівський міст

Є поранені

В автобусі перебувало понад 20 людей. За попередньою інформацією, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу.

Всіх пасажирів автобуса евакуювали. Наслідки уточнюються.

У Сумській ОВА закликали скористатись можливістю евакуації у більш безпечні місця.

Росіяни вже не вперше атакують автобуси

  • За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Росія 14 червня також завдала удар по рейсовому автобусу, який перевозив 15 людей. Пошкоджень зазнали авто поліції, цивільна автівка, приміщення кафе, житлові будинки.
  • У Дніпропетровській ОВА розповіли, що вранці 6 червня окупанти влучили у пасажирський автобус у Нікополі. Він загорівся. Внаслідок цього удару постраждали четверо людей. Троє чоловіків 52, 65 та 73 років, а також жінка 38 років. У всіх – осколкові поранення. У ОВА зазначили, що вони будуть лікуватись вдома.
  • У лютому 2024 року на Херсонщині під обстріл потрапив також маршрутний транспорт. Одну з його пасажирок – 61-річну жінку – госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості