Росія продовжує тероризувати мирне населення Сумщини. Зранку 14 червня росіяни застосували FPV-дрон по соціальному автобусі у Есманській громаді Шосткинського району.
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Є поранені
В автобусі перебувало понад 20 людей. За попередньою інформацією, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу.
Всіх пасажирів автобуса евакуювали. Наслідки уточнюються.
У Сумській ОВА закликали скористатись можливістю евакуації у більш безпечні місця.
Росіяни вже не вперше атакують автобуси
- За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Росія 14 червня також завдала удар по рейсовому автобусу, який перевозив 15 людей. Пошкоджень зазнали авто поліції, цивільна автівка, приміщення кафе, житлові будинки.
- У Дніпропетровській ОВА розповіли, що вранці 6 червня окупанти влучили у пасажирський автобус у Нікополі. Він загорівся. Внаслідок цього удару постраждали четверо людей. Троє чоловіків 52, 65 та 73 років, а також жінка 38 років. У всіх – осколкові поранення. У ОВА зазначили, що вони будуть лікуватись вдома.
- У лютому 2024 року на Херсонщині під обстріл потрапив також маршрутний транспорт. Одну з його пасажирок – 61-річну жінку – госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості