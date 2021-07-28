Авария произошла на улице Богопильской около 9:40. Renault управлял 41-летний мужчина.

Читайте также В Черновцах в результате ночного ДТП авто полиции перевернулось посреди дороги: фото

Есть пострадавший

Водитель Renault травмировался. Его забрали в больницу.

Назначили служебное расследование обстоятельств ДТП. На месте работают следователи ГБР. Пока не сообщают, кто именно стал причиной аварии.

Авто смяло

Полиция обнародовала фото с места аварии. На фотографиях видно, что сторону машины Renault смяло полностью. Зато повреждений на служебной машине полиции почти не видно. Единственное – виднеется разбитый бампер.

Другие ДТП с участием полиции: последние новости