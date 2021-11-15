ДТП случилось около 2:00 на Луцком кольце. В автомобиле находились два человека – водитель и 23-летний пассажир. Обоих с многочисленными травмами госпитализировали.
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Водитель, возможно, был пьян
Автомобиль Plymouth Acclaim на высокой скорости врезался в бетонный электрический столб. Спасателям удалось достать водителя и пассажира из машины. Медики констатировали у обоих мужчин политравмы. У пассажира также перелом бедра со смещением. Оба находятся в Ровенской городской больнице.
Последствия ДТП в Ровно
После ДТП моторный отсек автомобиля загорелся. Спасатели погасили пожар. По предварительным данным водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения, однако это может подтвердить или опровергнуть экспертиза.
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