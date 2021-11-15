ДТП трапилася близько 2:00 на Луцькому кільці. В автомобілі буди двоє людей – водій та 23-річний пасажир. Обох з численними травмами госпіталізували.
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Водій, можливо, був п'яним
Автомобіль Plymouth Acclaim на високій швидкості врізався в бетонний електричний стовп. Рятувальникам вдалося дістати водія та пасажира з автівки. Медики констатували в обох чоловіків політравми. У пасажира також перелом стегна зі зміщенням. Обидва перебувають у Рівненській міській лікарні.
Наслідки ДТП у Рівному
Після ДТП моторний відсік автомобіля загорівся. Рятувальники погасили пожежу. За попередніми даними водій автомобіля був у стані алкогольного сп'яніння, однак це може підтвердити або спростувати експертиза.
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