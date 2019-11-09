Авто смяло, как консервную банку: ужасное ДТП произошло в Житомирской области – фото
В селе Лесная Слободка Житомирской области автомобиль ЗАЗ столкнулся с КамАЗом. В результате трое пассажиров погибли, среди них – 14-летний ребенок.
Пресс-служба ГУ Нацполиции в Житомирской области сообщила, что авария произошла утром 9 ноября.
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Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку. По предварительным данным, водитель "Запорожца" на мокрой дороге не справился с управлением, выехал на встречную и именно поэтому влетел в грузовик.
В результате ДТП 41-летний водитель легковушки и двое пассажиров погибли, среди них – 14-летний ребенок. Еще одну женщину с травмами доставили в Бердичевскую больницу.
ДТП на Житомирщине
Авто смяло, как консервную банку
В ДТП погибло четыре человека