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      Авто зім'яло як бляшанку: жахлива ДТП сталась на Житомирщині – фото

      103 Читать новость на русском
      Жахливе ДТП сталось на Житомирщині
      Жахливе ДТП сталось на Житомирщині / Нацполіція

      У селі Лісова Слобідка, що на Житомирщині, автомобіль ЗАЗ зіткнувся з КамАЗом. В результаті, троє пасажирів загинули, серед них – 14-річна дитина.

      Пресслужба ГУ Нацполіції в Житомирській області повідомила, що аварія сталась вранці 9 листопада.

      До слова: У Києві водій таксі зніс 15 метрів залізної огорожі і перекинувся: фото, відео

      Удар був такої сили, що легковик зім'яло наче бляшанку. За попередніми даними, водій "Запорожця" на мокрій дорозі не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну і саме тому влетів у вантажівку.

      Внаслідок ДТП 41-водій легковика та двоє пасажирів загинули, серед них – 14-річна дитина. Ще одну жінку з травмами доставили до Бердичівської лікарні. 

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      ДТП на Житомирщині

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      Авто зім'яло наче бляшанку

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      В ДТП загинили четверо людей

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Житомира Аварії та ДТП Жертви Діти і неповнолітні
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