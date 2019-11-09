Авто зім'яло як бляшанку: жахлива ДТП сталась на Житомирщині – фото

У селі Лісова Слобідка, що на Житомирщині, автомобіль ЗАЗ зіткнувся з КамАЗом. В результаті, троє пасажирів загинули, серед них – 14-річна дитина.

Пресслужба ГУ Нацполіції в Житомирській області повідомила, що аварія сталась вранці 9 листопада.

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Удар був такої сили, що легковик зім'яло наче бляшанку. За попередніми даними, водій "Запорожця" на мокрій дорозі не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну і саме тому влетів у вантажівку.

Внаслідок ДТП 41-водій легковика та двоє пасажирів загинули, серед них – 14-річна дитина. Ще одну жінку з травмами доставили до Бердичівської лікарні.



ДТП на Житомирщині



Авто зім'яло наче бляшанку