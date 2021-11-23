Как рассказал секретарь Совета Безопасности Перникского района Васько Пиргов, автобус двигался очень быстро.

Важно Автобус вспыхнул: в страшном ДТП в Болгарии погибли 45 человек, среди них – 12 детей

Водитель превысил скорость

Предварительно удалось установить, что скорость движения автобуса составляла примерно 100 километров в час. По словам Пиргова, водитель автобуса, вероятно, превысил скорость и наехал на дорожный знак правым передним колесом.

При трении металла перед автобусом образовались искры, в результате чего произошел пожар. Он отметил, что автобус мог сгореть за 2–3 минуты.

Что известно о ДТП в Болгарии

Страшная трагедия произошла в Болгарии на трассе София – Благоевград. Автобус с туристами, который недавно пересек границу страны, попал в ДТП, после чего загорелся. Накануне вечером автобус въехал в Болгарию через пограничный пункт пропуска "Капитан-Андреево".

По информации СМИ, всего в автобусе вместе с водителем находилось 52 человека, 45 из них погибли (по другим данным – 53 человека и 46 погибших). Среди жертв – 12 несовершеннолетних. Спасти удалось 2 женщин и 5 мужчин. Их срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

В МИД Украины отметили, что украинцев среди пострадавших нет.

Сейчас следователи Болгарии рассматривают 2 версии жуткого ДТП со сгоревшим автобусом. Авария могла произойти из-за технической неисправности или же человеческой ошибки.