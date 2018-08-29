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Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции: много пострадавших

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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции / milliyet.com.tr

Граждане России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталия.

Как информируют местные СМИ, авария произошла утром 29 августа.

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Когда автобус вез российских туристов из курортного города Белек в аэропорт, в него врезался грузовик.

ДТП Туреччина Росія туристи
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталии

На момент аварии в салоне находились 25 граждан России.

ДТП аварія Туреччина росіяни
Грузовик врезался в автобус, на котором ехали российские туристы

Удар был настолько мощным, что автобус с полностью разбитым лобовым стеклом съехал в кювет. Сообщается о по меньшей мере 11 пострадавших.

ДТП аварія Туреччина росіяни
В результате аварии по меньшей мере 11 пострадавших

Ранения получили водители обоих транспортных средств. Всех пострадавших доставили в различные больницы Анталии.

Туристов, которые не пострадали, доставили в аэропорт другим транспортом.

25 августа автобус с пассажирами перевернулся в Болгарии.

Теги: Новости России Аварии и ДТП Новости Турции
Источник: 24 Канал
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