Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции: много пострадавших

Граждане России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталия.

Как информируют местные СМИ, авария произошла утром 29 августа.

Читайте также: Микроавтобус с отдыхающими попал в ДТП в Одесской области: среди пострадавших есть дети

Когда автобус вез российских туристов из курортного города Белек в аэропорт, в него врезался грузовик.



Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталии



На момент аварии в салоне находились 25 граждан России.



Грузовик врезался в автобус, на котором ехали российские туристы



Удар был настолько мощным, что автобус с полностью разбитым лобовым стеклом съехал в кювет. Сообщается о по меньшей мере 11 пострадавших.



В результате аварии по меньшей мере 11 пострадавших



Ранения получили водители обоих транспортных средств. Всех пострадавших доставили в различные больницы Анталии.



Туристов, которые не пострадали, доставили в аэропорт другим транспортом.

25 августа автобус с пассажирами перевернулся в Болгарии.