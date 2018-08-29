Автобус с российскими туристами попал в серьезное ДТП в Турции: много пострадавших
Граждане России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталия.
Как информируют местные СМИ, авария произошла утром 29 августа.
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Когда автобус вез российских туристов из курортного города Белек в аэропорт, в него врезался грузовик.
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталии
На момент аварии в салоне находились 25 граждан России.
Грузовик врезался в автобус, на котором ехали российские туристы
Удар был настолько мощным, что автобус с полностью разбитым лобовым стеклом съехал в кювет. Сообщается о по меньшей мере 11 пострадавших.
В результате аварии по меньшей мере 11 пострадавших
Ранения получили водители обоих транспортных средств. Всех пострадавших доставили в различные больницы Анталии.
Туристов, которые не пострадали, доставили в аэропорт другим транспортом.
25 августа автобус с пассажирами перевернулся в Болгарии.