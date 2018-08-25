В Болгарии перевернулся автобус с пассажирами: много погибших, есть пострадавшие

В Болгарии автобус с пассажирами попал в аварию. В результате ДТП по меньшей мере 15 человек погибло, еще 27 человек получили травмы, некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает БГНЕС со ссылкой на данные врачей скорой помощи.

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По предварительным данным, автобус перевозил туристов. Сообщается, что автобус с пассажирами, следовавший в Софию, перевернулся в районе Искирского ущелья, в двух километрах от города Своге. ДТП произошло примерно в 17:10 по местному времени. Движение в районе аварии закрыто, на месте работают спасательные службы.



По свидетельствам очевидцев, всего в автобусе было около 50 пассажиров, вероятно, туристов. Болгарский телеканал NOVA сообщает, что в автобусе были пассажиры, которые ехали с экскурсии в монастырь Семи престолов, который располагается недалеко от города Своге. О причинах, которые могли привести к происшествию, пока официальных данных нет. В сообщении МВД страны лишь сказано, что автобус по неустановленной причине съехал с дороги и упал в овраг.

Болгарский портал Vesti.bg сообщает, что в районе, где произошла авария, был сильный дождь с ветром, из-за чего видимость на дороге была крайне низкой. Автобус протаранил четыре автомобиля при движении, после чего перевернулся в овраг. Также сообщается, что после падения автобус загорелся.



Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев, который побывал в одной из больниц, куда доставили раненых, описал ситуацию как "очень тяжелую". Он уточнил, что 13 человек погибли на месте, двое – по дороге в больницу.

Напомним, Украина и Болгария договорились об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и болгарским городом Варна через территорию Румынии.