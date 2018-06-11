В Болгарии разбился военный вертолет: есть жертвы

В Болгарии военный вертолет МИ-17 Вооруженных сил разбился в районе авиабазы "Крумова" недалеко от города Пловдив. В результате аварии погибли два человека, и еще один пострадал.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии, передает "Укринформ".

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В результате трагического инцидента погибли командир экипажа и его помощник, а бортинженер доставлен в госпиталь города Пловдив с травмами различной степени тяжести,

– рассказал министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

По его словам, авария произошла вблизи гражданского аэропорта Пловдива, скорее всего, не по вине пилотов, а из-за технических неисправностей боевой машины. Вертолет упал с высоты 30-40 метров, а затем загорелся.



Военная прокуратура Болгарии начала расследование.