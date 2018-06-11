У Болгарії розбився військовий вертоліт: є жертви
У Болгарії військовий вертоліт МІ-17 Збройних сил розбився в районі авіабази "Крумова" недалеко від міста Пловдив. У результаті аварії загинули дві людини, та ще одна постраждала.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії, передає "Укрінформ".
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У результаті трагічного інциденту загинули командир екіпажу і його помічник, а бортінженер доставлений в госпіталь міста Пловдив з травмами різного ступеня тяжкості,
– розповів міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов.
За його словами, аварія сталася поблизу цивільного аеропорту Пловдива, швидше за все, не з вини пілотів, а через технічні несправності бойової машини. Вертоліт впав з висоти 30-40 метрів, а потім загорівся.
Військова прокуратура Болгарії почала розслідування.