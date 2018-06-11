В Японії розбився літак-винищувач США

Поблизу японського острова Окінава розбився винищувач Військово-повітряних сил США F-15. Авіасудно впало у море.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Збройних сил США

Зазначимо, що на Окінаві розташована військова база США. В заяві американських військових мовиться, що пілот винищувача успішно катапультувався і був знайдений рятувально-пошуковою бригадою.

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До слова, багато жителів Окінави пов'язують розташовані там військові бази США зі злочинністю, аваріями і забрудненням. Відтак, місцеві жиел хочуть, щоб американські бази були перенесені в інше місце.

Уряд прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе просуває ідею щодо перенесення американської авіабази Futenma з морської частини центральної Окінави у менш населений район Хеноко міста Наго на півночі острова.