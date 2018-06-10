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Катастрофа українського літака в Польщі: стало відомо про стан постраждалого нардепа Чижмаря

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Катастрофа українського літака в Польщі
Катастрофа українського літака в Польщі / Фото з вільних мереж

Народний депутат від Радикальної партії Юрій Чижмарь, який перебував на борту українського літака, який впав у польському Жешуві, вже виписаний зі шпиталю. Ще одну особу переведено з жешувського шпиталю до шпиталю в населеному пункті Рудна Мала.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Раніше 24 канал повідомив, що 9 червня у польському Жешуві впав літак, який був зареєстрований в Україні. В результаті аварії постраждали троє людей.

Серед постраждалих в аварії українського літака в Польщі виявився і нардеп Юрій Чижмарь, якого було доставлено до лікарні.

За останньою інформацією, депутата Чижмаря виписано зі шпиталю в Жешуві, а ще одну особу, яка перебувала з ним у літаку, переведено до шпиталю в населеному пункті Рудня Мала. Життю цієї особи не загрожує небезпека,
– розповів генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

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Він додав, поліція ще хоче допитати всіх учасників авіапригоди, після чого вони зможуть виїхати з Польщі.

Павлюкові не вдалося порозмовляти ані з Чижмарем, ані з іншими учасникам аварії, оскільки, за словами лікарів у шпиталі, українці не захотіли зустрічатися з представниками Генконсульства України в Любліні.

У свою чергу речниця поліції Підкарпатського воєводства Марта Табаш-Ригель розповіла, що, за попередніми оцінками поліції, літак впав через різке зниження оборотів двигуна. Повітряне судно не долетіло до злітної смуги 200 метрів.

Табаш-Ригель підтвердила, що на борту літака перебували троє чоловіків віком 44, 48 і 30 років. Вони отримали незначні травми і їх життю не загрожує небезпека.

Аварію вивчає польська державна комісія з розслідування авіапригод.

Теги: Новини України авіація Аварії та ДТП Новини Польщі Новини політики Радикальна партія
Джерело: 24 Канал
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