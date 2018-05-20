В авіакатастрофі на Кубі загинули 20 священиків

Серед загиблих у авіакатастрофі, що сталася 18 травня на Кубі, загинули двадцять священиків євангельської церкви.

Про це повідомляє агентство AP з посиланням на Кубинську раду церков.

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The Latest: The Cuban Council of Churches says 20 priests from an evangelical church are among the dead in the Havana plane crash. https://t.co/p0NRlZ7bLq — The Associated Press (@AP) 19 травня 2018 р.

Додамо, що під час обшуку на місці жахливої катастрофи літака Boeing 737-200 виявили один із двох бортових самописців (чорних скриньок). Згідно із заявою кубинської влади, чорна скринька перебуває в хорошому стані, найближчим часом сподіваються знайти другий самописець.

Нагадаємо, 18 травня в аеропорту Гавани на Кубі при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. На борту літака перебували 114 людей, лише чотирьом з них вдалося вижити. Українців серед постраждалих та загиблих не було.