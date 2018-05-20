09:34
20 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
  • середа
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, 19 травня
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, 19 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В авіакатастрофі на Кубі загинули 20 священиків

154 Читать новость на русском
В авіакатастрофі на Кубі загинули 20 священиків
В авіакатастрофі на Кубі загинули 20 священиків / фото із соцмереж

Серед загиблих у авіакатастрофі, що сталася 18 травня на Кубі, загинули двадцять священиків євангельської церкви.

Про це повідомляє агентство AP з посиланням на Кубинську раду церков.

Читайте також: Авіакатастрофа Boeing 737 на Кубі: перед падінням літак здійснив "дивний маневр"

Додамо, що під час обшуку на місці жахливої катастрофи літака Boeing 737-200 виявили один із двох бортових самописців (чорних скриньок). Згідно із заявою кубинської влади, чорна скринька перебуває в хорошому стані, найближчим часом сподіваються знайти другий самописець.

Нагадаємо, 18 травня в аеропорту Гавани на Кубі при зльоті розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Cubana de Aviacion. На борту літака перебували 114 людей, лише чотирьом з них вдалося вижити. Українців серед постраждалих та загиблих не було.

 

Теги: Куба авіація Жертви релігія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
сьогодні, 08:40 Чему может научить иностранца украинское село: 5 уроков
Peter Santenello 558
Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
19 травня, 22:01 Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної
Все про здоров'я 439
Як кубки Ліги Чемпіонів подорожують руками сватів, кумів, попів голови ФФУ
19 травня, 21:00 Як кубки Ліги Чемпіонів подорожують руками сватів, кумів, попів голови ФФУ
Христина Бердинських 889
Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
19 травня, 19:01 Пане Кличко, навіщо ви знищуєте Сирецький парк?
Блог Медіа 1937
Чи окупиться Кримський міст Росії?
19 травня, 16:04 Чи окупиться Кримський міст Росії?
Блог Медіа 2023
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук