В авиакатастрофе на Кубе погибли 20 священников
Среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 18 мая на Кубе, погибли двадцать священников евангельской церкви.
Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на Кубинский совет церквей.
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Добавим, что во время обыска на месте ужасной катастрофы самолета Boeing 737-200 обнаружили один из двух бортовых самописцев (черных ящиков). Согласно заявлению кубинских властей, черный ящик находится в хорошем состоянии, в ближайшее время надеются найти второй самописец.
Напомним, 18 мая в аэропорту Гаваны на Кубе при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. На борту самолета находились 114 человек, только четырем из них удалось выжить. Украинцев среди пострадавших и погибших не было.
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