В авиакатастрофе на Кубе погибли 20 священников

Среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 18 мая на Кубе, погибли двадцать священников евангельской церкви.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на Кубинский совет церквей.

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The Latest: The Cuban Council of Churches says 20 priests from an evangelical church are among the dead in the Havana plane crash. https://t.co/p0NRlZ7bLq — The Associated Press (@AP) 19 травня 2018 р.

Добавим, что во время обыска на месте ужасной катастрофы самолета Boeing 737-200 обнаружили один из двух бортовых самописцев (черных ящиков). Согласно заявлению кубинских властей, черный ящик находится в хорошем состоянии, в ближайшее время надеются найти второй самописец.

Напомним, 18 мая в аэропорту Гаваны на Кубе при взлете разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion. На борту самолета находились 114 человек, только четырем из них удалось выжить. Украинцев среди пострадавших и погибших не было.