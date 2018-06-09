В авіакатастрофі українського літака в Польщі постраждав нардеп Чижмарь

В авіакатастрофі легкомоторного літака в аеропорту польського Жешува 9 червня постраждав депутат Верховної Ради України від Радикальної партії Юрій Чижмарь. Політика доставили до лікарні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Ігор Мосійчук.

Раніше 24 канал повідомив, що 9 червня в результаті аварії українського літака в польському Жешуві постраждали троє людей.

"Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак, на борту якого перебував наш колега, народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка – Юрій Чижмарь. Юрій наразі в лікарні. Молимось за якнайскоріше одужання!", – мовиться у повідомленні Мосійчука.

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