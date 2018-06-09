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В авиакатастрофе украинского самолета в Польше пострадал нардеп Чижмарь

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В авиакатастрофе украинского самолета в Польше пострадал нардеп Чижмарь
В авиакатастрофе украинского самолета в Польше пострадал нардеп Чижмарь / Скриншот с видео

В авиакатастрофе легкомоторного самолета в аэропорту польского Жешува 9 июня пострадал депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Юрий Чижмарь. Политика доставили в больницу.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Игорь Мосийчук.

Ранее 24 канал сообщил, что 9 июня в результате аварии украинского самолета в польском Жешуве пострадали три человека.

"Сегодня в польском Жешуве разбился легкомоторный самолет, на борту которого находился наш коллега, народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко – Юрий Чижмарь. Юрий сейчас в больнице. Молимся за скорейшее выздоровление!", – говорится в сообщении Мосийчука.

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Теги: Новости Украины Игорь Мосийчук Радикальна партія Новости политики Аварии и ДТП авиация Новости Польши
Источник: 24 Канал
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