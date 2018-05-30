В Турции из самолета на взлетную полосу выпал британец

Трагический инцидент произошел в турецком аэропорту Даламан на юго-западе страны. Гражданина Британии хотели высадить из самолета с целью обеспечения безопасности полета, однако он выпал из дверей на землю. Мужчина умер.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Согласно сообщению, британец провел в аэропорту три дня, ожидая рейса домой после того, как потерял свой билет. Когда он все-таки попал на борт судна, начал спорить с экипажем. Его хотели высадить из самолета с целью обеспечения безопасности полета. Но тот выпал из дверей самолета.

Пассажира без сознания доставили в больницу, где у него обнаружили перелом ребер,

– сообщают в издании.

Мужчина так и не пришел в себя. В тот же день он умер.

По делу ведется расследование.