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У Туреччині з літака на злітну смугу випав британець

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У Туреччині з літака на злітну смугу випав британець
У Туреччині з літака на злітну смугу випав британець / turktrip

Трагічний інцидент стався у турецькому аеропорту Даламан на південному-заході країни. Громадянина Британії хотіли висадити з літака з метою забезпечення безпеки польоту, проте він випав з дверей на землю. Чоловік помер.

Про це повідомляє The Telegraph

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Згідно з повідомленням, британець провів у аеропорту три дні, очікуючи рейсу додому після того, як загубив свій квиток. Коли він таки потрапив на борт судна, почав сперечатися з екіпажем. Його хотіли висадити з літака з метою забезпечення безпеки польоту. Але той випав з дверей літака.

Пасажира без свідомості доставили до лікарні, де у нього виявили перелом ребер,
– повідомляють у виданні.

Чоловік так і не прийшов до тями. Того ж дня він помер.

У справі ведеться розслідування.

 

Теги: Новини Туреччини Великобританія авіація
Джерело: 24 Канал
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