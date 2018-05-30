У Туреччині з літака на злітну смугу випав британець
Трагічний інцидент стався у турецькому аеропорту Даламан на південному-заході країни. Громадянина Британії хотіли висадити з літака з метою забезпечення безпеки польоту, проте він випав з дверей на землю. Чоловік помер.
Про це повідомляє The Telegraph.
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Згідно з повідомленням, британець провів у аеропорту три дні, очікуючи рейсу додому після того, як загубив свій квиток. Коли він таки потрапив на борт судна, почав сперечатися з екіпажем. Його хотіли висадити з літака з метою забезпечення безпеки польоту. Але той випав з дверей літака.
Пасажира без свідомості доставили до лікарні, де у нього виявили перелом ребер,
– повідомляють у виданні.
Чоловік так і не прийшов до тями. Того ж дня він помер.
У справі ведеться розслідування.