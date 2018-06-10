Катастрофа украинского самолета в Польше: известно о состоянии пострадавшего нардепа Чижмаря

Народный депутат от Радикальной партии Юрий Чижмарь, который находился на борту украинского самолета, который упал в польском Жешуве, уже выписан из госпиталя. Еще одна личность переведена с жешувского госпиталя в госпиталь в населенном пункте Рудна Мала.

Об этом сообщает "Укринформ".

Ранее 24 канал сообщил, что 9 июня в польском Жешуве упал самолет, который был зарегистрирован в Украине. В результате аварии пострадали трое людей.

Среди пострадавших в аварии украинского самолета в Польше оказался и нардеп Юрий Чижмарь, которого доставили в больницу.

По последней информации, депутата Чижмаря выписан из больницы в Жешуве, а еще одну личность, которая находилась с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Мала. Жизни этого человека не угрожает опасность,

– рассказал генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

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Он добавил, полиция еще хочет допросить всех участников авиаприключения, после чего они смогут выехать из Польши.

Павлюку не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам аварии, поскольку, по словам врачей в госпитале, украинцы не захотели встречаться с представителями Генконсульства Украины в Люблине.

В свою очередь пресс-секретарь полиции Подкарпатского воеводства Марта Табаш-Ригель рассказала, что, по предварительным оценкам полиции, самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя. Воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы 200 метров.

Табаш-Ригель подтвердила, что на борту самолета находились трое мужчин в возрасте 44, 48 и 30 лет. Они получили незначительные травмы и их жизни не угрожает опасность.

Аварию изучает польская государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.