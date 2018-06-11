В Японии разбился самолет-истребитель США

Вблизи японского острова Окинава разбился истребитель Военно-воздушных сил США F-15. Аппарат упал в море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил США

Отметим, что на Окинаве расположена военная база США. В заявлении американских военных говорится, что пилот истребителя успешно катапультировался и был найден спасательно-поисковой бригадой.

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К слову, многие жители Окинавы связывают расположенные там военные базы США с преступностью, авариями и загрязнением. Следовательно, местные жители хотят, чтобы американские базы были перенесены в другое место.

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ продвигает идею о переносе американской авиабазы Futenma с морской центральной части Окинавы в менее населенный район Хеноко города Наго на севере острова.