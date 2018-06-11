09:44
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 12°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    24°C 15°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

В Японии разбился самолет-истребитель США

80 Читати новину українською
В Японии разбился истребитель F-15
В Японии разбился истребитель F-15 / Иллюстративное фото

Вблизи японского острова Окинава разбился истребитель Военно-воздушных сил США F-15. Аппарат упал в море.

Об этом сообщает  Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил США

Отметим, что на Окинаве расположена военная база США. В заявлении американских военных говорится, что пилот истребителя успешно катапультировался и был найден спасательно-поисковой бригадой.

Читайте также: Катастрофа украинского самолета в Польше: стало известно о состоянии пострадавшего нардепа Чижмаря

К слову, многие жители Окинавы связывают расположенные там военные базы США с преступностью, авариями и загрязнением. Следовательно, местные жители хотят, чтобы американские базы были перенесены в другое место.

Правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ продвигает идею о переносе американской авиабазы Futenma с морской центральной части Окинавы в менее населенный район Хеноко города Наго на севере острова.

Теги: Новости США авиация Катастрофа Аварии и ДТП Япония
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
сегодня, 08:37 Чувство тотальной бедности в Луганске становится чем-то обыденным
Ольга Черненко 500
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
10 июня, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 2948
Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
10 июня, 21:00 Курячі могильники Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 548
Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
10 июня, 20:00 Самые смешные мемы недели: прямая Путина и забывчивый Трамп
324
Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели
10 июня, 19:30 Успехи военных на фронте и скандальное увольнение Данилюка, – топ-5 видео недели
326
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук