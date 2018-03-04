Автобус с украинцами попал в аварию в России: есть погибший
В районе Подмосковья (Россия) рейсовый автобус с украинцами попал в аварию со снегоуборочной машиной. По меньшей мере один человек погиб.
Об этом пишет российское издание ТАСС.
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Еще три человека пострадали в результате аварии.
Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждан Украины.
Источник: 24 Канал
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