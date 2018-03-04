Автобус з українцями потрапив у аварію в Росії: є загиблий
В районі Підмосков'я (Росія) рейсовий автобус з українцями потрапив в аварію зі снігоприбиральною машиною. Щонайменше одна людина загинула.
Про це пише російське видання ТАСС.
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Ще троє людей постраждали внаслідок аварії.
Джерело ТАСС в екстрених службах уточнило, що в автобусі перебували 20 осіб, включаючи двох водіїв, переважно громадяни України.
Джерело: 24 Канал
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