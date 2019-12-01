Автобус упал с моста в реку в России: погибли 15 человек

В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста в покрытую льдом реку 1 декабря и перевернулся. В аварии погибли 15 человек, а всего в автобусе ехали 43 пассажира. Спасатели опасаются, что транспорт может провалиться под лед.

Авария произошла под Читой, куда следовал автобус, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на ГАИ.

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Причиной аварии стал разрыв переднего колеса, из-за чего автобус и упал с шестиметровой высоты в реку Куенга, говорят в Госавтоинспекции России.

Пострадали в ДТП 18 человек, из которых 6 были доставлены в больницу с травмами. Сейчас об их состоянии ничего не известно.

По данным телеграмм-канала Baza, число погибших возросло до 20 человек. Среди жертв – 2 детей.

На место ДТП направляются 2 вертолета Центра медицины катастроф для эвакуации наиболее пострадавших.

Заметим, что иностранцев в автобусе не было. Погиб водитель транспорта - 47-летний Сергей Кубасовбув. В момент аварии он был трезв. Мужчина имел более 20 лет стажа за рулем.

По факту аварии полиция открыла дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более человек. Работники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.

Возможной причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста. Спасатели опасаются, что автобус уйдет под лед.



@tv360ru pic.twitter.com/2pywzpwZWX — Максим Легков (@milegkov1966) December 1, 2019

Автобус позже начали поднимать автокраном. Он лежит на крыше и поднимать его нужно очень осторожно, ведь внутри еще остаются живые люди, а лед может провалиться а любой момент. Из-под обломков уже извлечены тела 12 погибших, сообщает телеграмм-канал Baza.