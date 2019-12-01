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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Автобус упал с моста в реку в России: погибли 15 человек

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      Автобус упал в замерзшую реку в Забайкалье / Твиттер-страница Максима Легковая

      В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста в покрытую льдом реку 1 декабря и перевернулся. В аварии погибли 15 человек, а всего в автобусе ехали 43 пассажира. Спасатели опасаются, что транспорт может провалиться под лед.

      Авария произошла под Читой, куда следовал автобус, сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на ГАИ.

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      Причиной аварии стал разрыв переднего колеса, из-за чего автобус и упал с шестиметровой высоты в реку Куенга, говорят в Госавтоинспекции России.

      Пострадали в ДТП 18 человек, из которых 6 были доставлены в больницу с травмами. Сейчас об их состоянии ничего не известно.

      По данным телеграмм-канала Baza, число погибших возросло до 20 человек. Среди жертв – 2 детей.

      На место ДТП направляются 2 вертолета Центра медицины катастроф для эвакуации наиболее пострадавших.

      Заметим, что иностранцев в автобусе не было. Погиб водитель транспорта - 47-летний Сергей Кубасовбув. В момент аварии он был трезв. Мужчина имел более 20 лет стажа за рулем.

      По факту аварии полиция открыла дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть 2 и более человек. Работники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии.

      Автобус позже начали поднимать автокраном. Он лежит на крыше и поднимать его нужно очень осторожно, ведь внутри еще остаются живые люди, а лед может провалиться а любой момент. Из-под обломков уже извлечены тела 12 погибших, сообщает телеграмм-канал Baza.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Новости России Аварии и ДТП
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