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      Автобус впав з мосту в річку в Росії: загинули 15 людей

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      Автобус впав у замерзлу річку в Забайкаллі / Твіттер-сторінка Максима Легкова

      У Забайкаллі пасажирський автобус впав з мосту в покриту льодом річку 1 грудня і перекинувся. В аварії загинули 15 людей, а загалом в автобусі їхали 43 пасажири. Рятувальники побоюються, що транспорт може провалитися під лід.

      Аварія сталася під Читою, куди прямував автобус, повідомляє російське агентство Интерфакс із посиланням на ДАІ.

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      Причиною аварії став розрив переднього колеса, через що автобус і впав з шестиметрової висоти у річку Куєнга, кажуть у Державтоінспекції Росії.

      Постраждали в ДТП 18 людей, з яких 6 доставили в лікарню з травмами. Наразі про їхній стан нічого не відомо.

      За даними телеграм-каналу Baza, кількість загиблих зросла до 20 осіб. Серед жертв – 2 дітей.

      На місце ДТП прямують 2 вертольоти Центру медицини катастроф для евакуації найбільш постраждалих.

      Зауважимо, що іноземців в автобусі не було. Загинув водій транспорту – 47-річний Сергій Кубасовбув. У момент аварії він був тверезим. Чрловік мав понад 20 років стажу за кермом.

      За фактом аварії поліція відкрила справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності до смерті 2 і більше осіб. Працівники Державтоінспекції встановлюють причини аварії.

      Автобус згодом почали підіймати автокраном. Він лежить на даху і підіймати його треба дуже обережно, адже всередині ще залишаються живі люди, а лід може провалитися а будь-який момент. З-під уламків вже дістали тіла 12 загиблих, повідомляє телеграм-канал Baza.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Аварії та ДТП Новини Росії Жертви Надзвичайні ситуації
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