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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Смертельна ДТП поблизу Чернівців: серед загиблих дитина – фото

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      Аварія сталась поблизу Чернівців / ukrinform.com

      Біля Чернівців 30 листопада зіткнулися мікроавтобус і легковий автомобіль. В результаті аварії загинули троє людей.

      Внаслідок зіткнення один із автомобілів загорівся. В результаті цієї аварії загинули двоє дорослих і дитина. Про це повідомляє місцеве видання 0372.ua.

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      У поліції зазначили, що наразі обставини та причини ДТП встановлюються. Зараз на місці події працюють усі відповідні служби.


      Аварія поблизу Чернівців / поліція Чернівецькій області / ukrinform.com

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Чернівців Поліція
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