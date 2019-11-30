Смертельна ДТП поблизу Чернівців: серед загиблих дитина – фото
Біля Чернівців 30 листопада зіткнулися мікроавтобус і легковий автомобіль. В результаті аварії загинули троє людей.
Внаслідок зіткнення один із автомобілів загорівся. В результаті цієї аварії загинули двоє дорослих і дитина. Про це повідомляє місцеве видання 0372.ua.
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У поліції зазначили, що наразі обставини та причини ДТП встановлюються. Зараз на місці події працюють усі відповідні служби.
Аварія поблизу Чернівців / поліція Чернівецькій області / ukrinform.com
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