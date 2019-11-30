Смертельное ДТП вблизи Черновцов: среди погибших ребенок – фото
В Черновцах 30 ноября столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии погибли трое людей.
В результате столкновения один из автомобилей загорелся. В результате этой аварии погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает местное издание 0372.ua.
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В полиции отметили, что сейчас обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. В данный момент на месте происшествия работают все соответствующие службы.
Авария вблизи Черновцов / полиция Черновицкой области / ukrinform.com
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