Смертельное ДТП вблизи Черновцов: среди погибших ребенок – фото

В Черновцах 30 ноября столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии погибли трое людей.

В результате столкновения один из автомобилей загорелся. В результате этой аварии погибли двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает местное издание 0372.ua.

Смотрите также: В Днепре грузовик врезался в маршрутку с людьми: есть пострадавшие – фото, видео

В полиции отметили, что сейчас обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. В данный момент на месте происшествия работают все соответствующие службы.



Авария вблизи Черновцов / полиция Черновицкой области / ukrinform.com