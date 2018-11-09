18:08
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      "Автоевросила" не сможет стать мощной партией, – эксперт

      130 Читати новину українською
      Евробляхеров объединяет одна узкая цель
      Евробляхеров объединяет одна узкая цель / Фото из открытых источников

      Сомнительно, что организация "Автоевросила" превратится в партию. Это люди, объединенные ситуативно, которые отстаивают свои экономические интересы.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

      Читайте также: Растаможка евроблях: что меняет новый закон

      Евробляхеры нацелены больше на то, чтобы что-то выдернуть у государства, чем что-то отдавать, строить. Их интересуют конкретные эгоистичные цели, а не политика. Они бьются за свой финансовый интерес. И не хотят идти дальше. А партийный активист должен отстаивать определенные абстрактные вещи: свобода, демократия. Поэтому политические перспективы объединения именно на этой платформе сомнительные,
      – считает Александр Леонов.

      Кроме того, говорит политолог, хотя, с одной стороны, евробляхеров много, с другой, они имеют свои разные политические предпочтения. Такие попытки в Украине были. К примеру, Партия пенсионеров. Пенсионеров очень много, но на выборах эта партия показывала результат до одного процента.

      Зато, как отмечает эксперт, был бы значительнее эффект, если бы "Автоевросила" создала широкую общественную организацию, которая бы занялась проблемами и защитой автомобилистов. Они могли бы вести разговор с правительством, парламентом, подключались бы к разработке законопроектов. Потому что часто не хватает конструктивной критики. У нас или предательство, или победа. А никто не создает конкретного плана действий. И тогда могли бы по мажоритарке завести нескольких своих представителей в парламент.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла второй законопроект, который касается ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и владельцы "евроблях" остались недовольны нововведениями. С 7 ноября возле Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле.


      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Новости политики Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      сегодня , 18:05 В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      Євгенія Мазур
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      сегодня , 18:00 Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      Крістіна Бердинських
      Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      сегодня , 17:00 Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      Юрий Касьянов
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Богатырева: Юлию Тимошенко вылечили
       27 июля 2012 , 17:06 8
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Сколько стоит переобуть автомобиль в зимние шины
       25 октября , 09:25
      Можно ли за 8 500 гривен легализовать "евробляху": мнение эксперта
       25 октября , 13:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук