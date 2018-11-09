"Автоевросила" не сможет стать мощной партией, – эксперт

Сомнительно, что организация "Автоевросила" превратится в партию. Это люди, объединенные ситуативно, которые отстаивают свои экономические интересы.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Александр Леонов.

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Евробляхеры нацелены больше на то, чтобы что-то выдернуть у государства, чем что-то отдавать, строить. Их интересуют конкретные эгоистичные цели, а не политика. Они бьются за свой финансовый интерес. И не хотят идти дальше. А партийный активист должен отстаивать определенные абстрактные вещи: свобода, демократия. Поэтому политические перспективы объединения именно на этой платформе сомнительные,

– считает Александр Леонов.

Кроме того, говорит политолог, хотя, с одной стороны, евробляхеров много, с другой, они имеют свои разные политические предпочтения. Такие попытки в Украине были. К примеру, Партия пенсионеров. Пенсионеров очень много, но на выборах эта партия показывала результат до одного процента.

Зато, как отмечает эксперт, был бы значительнее эффект, если бы "Автоевросила" создала широкую общественную организацию, которая бы занялась проблемами и защитой автомобилистов. Они могли бы вести разговор с правительством, парламентом, подключались бы к разработке законопроектов. Потому что часто не хватает конструктивной критики. У нас или предательство, или победа. А никто не создает конкретного плана действий. И тогда могли бы по мажоритарке завести нескольких своих представителей в парламент.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла второй законопроект, который касается ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и владельцы "евроблях" остались недовольны нововведениями. С 7 ноября возле Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле.



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