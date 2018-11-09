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      "Автоєвросила" не зможе стати потужною партією, – експерт

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      Євробляхарів об'єднує одна вузька ціль
      Євробляхарів об'єднує одна вузька ціль / Фото з відкритих джерел

      Сумнівно, що організація "Автоєвросила" перетвориться у партію. Це люди, об’єднані ситуативно, які відстоюють свої економічні інтереси.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Леонов.

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      Євробляхарі націлені більше на те, щоб щось висмикнути в держави, ніж щось віддавати, будувати. Їх цікавлять конкретні егоїстичні цілі, а не політика. Вони б’ються за свій фінансовий інтерес. І не хочуть іти далі. А партійний активіст повинен відстоювати певні абстрактні речі: свобода, демократія. Тому політичні перспективи об’єднання саме на цій платформі сумнівні,
      – вважає Олександр Леонов.

      Крім того, говорить політолог, хоча, з одного боку, євробляхарів багато, з іншого, вони мають свої різні політичні вподобання. Такі спроби в Україні були. Приміром, Партія пенсіонерів. Пенсіонерів дуже багато, але на виборах ця партія показувала результат до одного відсотку.

      Натомість, як відзначає експерт, був би значнішим ефект, якщо б "Автоєвросила" створила широку громадську організацію, яка б зайнялася проблемами і захистом автомобілістів. Вони могли б вести розмову з урядом, парламентом, підключалися б до розробки законопроектів. Тому що часто не вистачає конструктивної критики. У нас або зрада, або перемога. А ніхто не робить конкретного плану дій. І тоді могли б по мажоритарці завести кількох своїх представників до парламенту.

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила другий законопроект, який стосується ввезення в Україну автомобілів на єврономерах. Активісти та власники "євроблях" залишилися незадоволені нововведеннями. З 7 листопада біля Верховної Ради відбувався протест власників автомобілів на іноземній реєстрації. "Євробляхарі" вимагали від нардепів ухвалити законопроекти, які знизять акциз на розмитнення машин. У першому читанні відповідні проекти закону були прийняті ще у липні.


      Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Новини політики Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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