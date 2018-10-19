Автокефалия для Украины: какая еще церковь заявила о разрыве отношений с Константинополем

Архиерейский синод Российской зарубежной православной церкви также объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте церкви.

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"Архиерейский Синод Российской православной церкви заграницей передает свою глубокую скорбь относительно неканонических действий, совершенных в последние дни Константинопольским патриархатом. Одновременно мы выражаем полную поддержку позиции, озвученной Священным Синодом Московского Патриархата на заседании 15 октября 2018 года", – отметили священнослужители.

Кроме того, действия Константинополя в отношении Украины они назвали "незаконными" и такими, которые можно оправдать канонически.

"Действия Константинополя также являются тяжелой и опасной несправедливостью в отношении традиций православия, возмутительным пренебрежением и безразличием к духовному благу паствы Христовой. Выразив свое намерение установить ставропигию своей Церкви в Украине, Константинополь, таким образом, вторгся на каноническую территорию другой Поместной Церкви, что само собой является вопиющим антиканоничным самоуправством, поскольку Синод Константинопольской Церкви не имеет на подобные действия ни власти, ни права, и мы прямо заявляем, что ни при каких обстоятельствах не признаем за подобными учреждениями юридической силы, будем оспаривать законность тех, кто решится объявить себя пастырями, что относится к этим нецерковным организациям", – убеждают в РПЦЗ.

Кроме того, еще более серьезным в церкви считают решение Константинопольской Церкви "восстановить канонический статус некоторых раскольников, которые за вопиющие канонические преступления справедливо были сброшенными из сана Архиерейским собором Русской православной церкви с согласия других Поместных православных церквей.

"Константинополь самовольно присвоил себе несуществующие полномочия и, таким образом, оправдывает свои попытки вмешательства в дела других Поместных церквей. Однако, согласно канонам, Константинополь не имеет такого рода канонической власти. Следовательно, мы четко заявляем, что справедливая анафема раскольникам со стороны Российской православной церкви не может быть отмененной. Поэтому каждый, кто согласен с незаконным решением Константинополя и вступает в общение с раскольниками, сам отходит от православного канонического единства и находится в расколе, а не подвергает смертельной опасности собственную душу", – добавляют представители сообщества.

По их словам, Украинская православная церковь Московского патриархата под председательством митрополита Онуфрия остается единственной канонической церковью в Украине, а решение Константинопольской церкви является безосновательным и, согласно православной канонической традиции, по сути своей является невозможным.

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Архиерейский синод Российской православной церкви за рубежом не имеет другого выбора, как объявить о своем согласии с решением Священного синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью. Таким образом, мы сообщаем наше духовенство и верующих о том, что евхаристическое общение с Константинополем теперь невозможно – как для архиереев и духовенства, так и для мирян. Пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство нашей Церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви или приглашать священнослужителей этой Церкви послужить в наших храмах. Также мирянам не разрешается причащаться Святых Христовых Тайн в храмах Константинопольского Патриархата. Сообщаем также, что российская зарубежная церковь не будет участвовать ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви,

– констатируют в Российской православной церкви за рубежом.

Напомним, что 15 октября Российская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинская православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

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Что такое прекращение евхаристического общения?Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является в высшей степени институциональных церковных санкций.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

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