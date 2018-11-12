Автокефалия для Украины: решение Константинополя отказалась признать еще одна церковь

Сербская церковь отказалась признать решение Вселенского патриархата относительно решения о предоставлении автокефалии Украине.

Соответствующее решение принял Архиерейский собор Сербской православной церкви по итогам собора, который состоялся в Белграде.

Читайте также: Когда единая поместная церковь в Украине будет отмечать Рождество: ответ УПЦ КП

Им Сербская церковь отказалась признать каноничность Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Во время собора в Белграде УПЦ КП и УАПЦ окрестили "раскольническими группами Украины" и назвали решение Константинопольского патриархата о признании "канонически необоснованным".

Читайте также: "Тяжелые последствия и усиление противостояния": в РПЦ снова пригрозили Украине из-за автокефалии

Как информирует пресс-служба Сербской православной церкви, по украинскому вопросу они даже призывают провести Всеправославный собор.

Собор предлагает Константинопольскому патриархату и всем другим малым автокефальным православным церквам как можно скорее рассмотреть вопрос на Всеправославном совете, чтобы подтвердить и укрепить соборность и единство,

– говорится в решении собора в Белграде.

Что интересно, в свое время Сербская православная церковь объявила неканоническими Черногорскую и Македонскую церкви.

После распада бывшей Югославии Черногорская и Македонская церковь не получили собственных автокефалий, однако активно этого добиваются.

Решение о предоставлении Томоса для Украины может означать для них шанс на получение собственной автокефалии.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После принятия этого решения Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.



Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал реакцию Русской православной церкви на решение Синода предоставить автокефалию Украинской православной церкви, заявив, что россияне не имеют выбора и им придется согласиться с решениями Константинополя.

Смотрите видео об истории православной церкви: