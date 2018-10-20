"Ему придется отвечать еще на земле": в РПЦ снова пригрозили Вселенскому патриарху

Русская православная церковь назвала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. В РПЦ заявляют, что Вселенский патриарх войдет в историю будто как тот, "кто расколол православные церкви".

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей МП митрополит Волоколамский Илларион в эфире одного из российских телеканалов, пишет ТАСС.

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Так, в РПЦ свои заявления привычно объясняют "церковными законами".

Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником,

– заявил Илларион.

Он подчеркнул, что Вселенский патриарх Варфоломей теперь войдет в историю якобы как человек, "который расколол православные церкви".

"Легитимизация раскола, которая произошла сейчас в Украине — это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед богом на страшном суде. Но мне кажется, что ему придется держать ответ еще на земле", – сказал Илларион.

Ранее 24 канал писал, что Константинопольский патриархат не будет прекращать евхаристического общения с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о полном разрыве взаимоотношений.

Экзархат Константинополя призвал всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться за единство Церкви.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявили о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Что такое прекращение евхаристического общения?

Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является высшей степенью институциональных церковных санкций.

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