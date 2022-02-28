Автократ и диктатор превращает все в Сирию и его режиму нельзя дать восстановиться.

Будьте прокляты Россия заслужила свое ужасное будущее

Мы должны фиксировать каждую гражданскую жертву в этом военном преступлении против украинского народа и потом судить их и соучастников событий (список длинный).

Геноцид русским не простят

Коллеги, если вы делаете фото и записи с места нападений, гибели, нанесения ущерба гражданским объектам, прошу о следующем – чтобы данные и доказательства считались надежными, их нужно фиксировать следующим образом:

в файлах, фото необходимо фиксировать события так, чтобы было заметно, что это гражданская зона (контекст очень важен, а изображение должно включать в себя достаточное пространство вокруг, чтобы можно было идентифицировать место событий);

фото или видео будет содержать данные о времени и желательно локации, но ваша безопасность прежде всего относительно геоданных.

Просим собирать это пока у себя, предоставлять Генеральной прокуратуре и быть готовыми поделиться с другими для гражданских исков. Все таким образом могут поспособствовать разгрому преступников в недалекой перспективе.