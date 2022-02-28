Автократ та диктатор перетворює все навколо в Сирію і йому не можна дати відновитись.
Будьте прокляті Росія заслужила своє жахливе майбутнє
Ми маємо фіксувати кожну цивільну жертву в цьому воєнному злочині проти українського народу і судити їх та співучасників подій (список довгий).
Геноцид Росії не пробачать
Колеги, якщо ви робите фото та записи з місця нападів, загибелі, нанесення шкоди цивільним об'єктам, прошу про наступне: щоб дані та докази вважались надійними, їх потрібно фіксувати наступним чином:
- в файлах, фото необхідно фіксувати події так, щоб було помітно, що це цивільна зона (контекст дуже важливий, а зображення має включати достатній простір навколо, щоб можна було ідентифікувати місце подій);
- фото, або відео буде містити дані про час та бажано локацію, але ваша безпека передусім щодо геоданних.
Просимо збирати це поки у себе, надавати Генеральній прокуратурі та бути готовими поділитись з іншими на публічні звернення. Від офіційних до власне ініційованим низових груп, які не воюють, можуть посприяти розгрому злочинців у недалекій перспективі.
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