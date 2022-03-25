Автомат и два рожка: россияне бросают на передовую неподготовленных, которых ВСУ "косят" пачками
Источник:"Левый Берег"
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай дал интервью. В нем он рассказал, как российских солдат бросают на передовую и что их ждет, если они захотят отступить.
В разговоре Сергей Гайдай отметил, что в Луганской области сейчас воюют как российские наемники, так и "ЛНРовцы". Мол, оккупанты обещают представителям псевдореспублики дожать территорию, а потом они уже здесь сами будут руководить.
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Тем временем военных бросают на верную смерть
Против украинских бойцов сейчас воюют местные. Сергей Гайдай отметил, что за их спиной уже стоят либо чеченцы, либо россияне, а в сам бой отправляют свежемобилизованных мужчин.
У них автомат и два рожка, и наши их реально "косят" пачками – по 40 – 50 человек за атаку. Было такое, что за ночь 150 – 180 погибали, они не умеют воевать,
– подчеркнул он.
Глава Луганщины добавил, что у местных, которые воюют против украинцев, сейчас мотивация одна – страх. Их угрожают расстрелять, если они откажутся идти в бой.
Он отметил, что истории о том, что в ЛНР ловят на улице и отправляют на фронт – правда. Иначе сложно объяснить, почему в противостояниях с украинскими бойцами парни буквально гибнут десятками.
Бог знает, зачем их отправляют. Посмотреть, где огневые позиции? Так беспилотники есть для этого,
– подчеркнул он.
Так, на днях удалось поймать какого-то офисного сотрудника. По нему заметно, что он автомат впервые видит. И он был просто вынужден идти вперед, так как его ждала верная смерть, если он откажется исполнять преступный приказ.
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