Автомат или механика: в "правах" будут указывать, с какой коробкой передач сдавали экзамен
Источник:Главный сервисный центр МВД
В Украине в удостоверениях водителя с декабря появится новая отметка в виде кода "78". Касаться она будет управления транспортными средствами только с автоматической коробкой передач.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
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В МВД отметили, что "с 28 декабря в удостоверениях водителя будет отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
С ним водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой,
– добавили в МВД.
Стоит отметить, что в удостоверениях уже изменились отметки, указывающие на ограничение управления транспортом.
- Раньше они были в форме пиктограмм, теперь – кодов.
- Их уже в течение длительного времени используют в ЕС.
Текст публикации Главного сервисного центра МВД:
Мы все мечтаем жить в европейской стране, где уважают институт права, поддерживают реализацию граждан, а государственные органы работают на улучшение жизни каждого без исключений.
Сервисные Центры МВД развиваются и привлекают к своей работе только лучший западный опыт. Поэтому украинское водительское удостоверение еще больше адаптировано к документам ЕС.
Сейчас вместо пиктограмм (например, очки) на удостоверении водителя размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.
А еще, успешно сданный теоретический экзамен в сервисном центре МВД, действует не 3 месяца, а 2 года.
Также с 28 декабря в удостоверениях водителя будет отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78". С ним водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой.
Перенимать успешные кейсы у западных коллег – это наше.
Желание воплощать лучшие из них в украинских реалиях – тем более.
Украинцы заслуживают самого лучшего!