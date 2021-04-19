Алексей Резников заявил, что Украине не стоит ожидать военной помощи от Евросоюза. По его словам, наши союзники не готовы идти так далеко.

Что заявил Резников

У Евросоюза есть варианты одобрения жестких решений. Об этом вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Никто не придет с автоматами нас защищать, это очевидно. Но, я думаю, что мы определенно можем ожидать какой-то серьезной помощи технического и финансового характера,

– пояснил чиновник.

Следует ужесточать санкции

В то же время он подчеркнул важность усиления санкций. По словам Резникова, может случиться более жесткое экономическое влияние на Россию.

"Я согласен, что санкционный режим не давит. На самом деле он давит, но они уже получили иммунитет от тех санкций, они привыкли жить в таком режиме. Поэтому сегодня для нас очень важно – усиление тех санкций", – подчеркнул министр.

Он отметил, что речь идет об отказе от строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Резников считает, что открытое военное вторжение для россиян не выгодно. Им выгодно демонстрировать угрозу.

Обратите внимание! Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что в случае необходимости США могут увеличить число своих военных в нашей стране. Для этого в Вашингтоне пристально следят за ситуацией в Украине.