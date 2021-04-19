Олексій Резніков заявив, що Україні не варто очікувати військової допомоги від Євросоюзу. За його словами, наші союзники не готові йти так далеко.

Що заявив Резніков

У Євросоюзу є варіанти схвалення жорстких рішень. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Ніхто не прийде з автоматами нас захищати, це очевидно. Але, я думаю, що ми точно можемо очікувати на певну серйозну допомогу технічного та фінансового характеру,

– пояснив чиновник.

Слід посилювати санкції

Водночас він наголосив на важливості посилення санкцій. За словами Резнікова, може трапитися жорсткіший економічний влив на Росію.

"Я згоден, що санкційний режим не тисне. Насправді він тисне, але вони вже отримали імунітет від тих санкцій, вони звикли жити в такому режимі. Тому сьогодні для нас дуже важливо – посилення тих санкцій", – підкреслив міністр.

Він зауважив, що мовиться про відмову від будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Резніков вважає, що відкрите військове вторгнення для росіян не вигідне. Їм вигідно демонструвати загрозу.