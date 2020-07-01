Пенсионный фонд Украины с 1 июля ввел услугу автоматического назначения пенсии. Теперь пенсия назначается автоматически при достижении пенсионного возраста.

При этом нет необходимости дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда. Об этом говорится на фейсбук-странице ведомства.

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Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заблаговременно и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных.

Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Как это работает:

Пользователь, который не является пенсионером и который авторизовался на веб-портале Фонда с помощью КЭП заполняет анкету (заявление; общие данные; данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации; данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

Далее пользователь добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы;

Подписывает анкету-заявление КЭП и направляет ее в орган Фонда.

По результатам обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении пенсии, дате такого назначения и размере пенсии с помощью смс-сообщения и через мобильное приложение.



Автоматическое назначение пенсий по возрасту: как это работает / Инфографика Пенсионного фонда