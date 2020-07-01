Пенсійний фонд України з 1 липня впровадив послугу автоматичного призначення пенсії. Тепер пенсія призначається автоматично при досягненні пенсійного віку.

При цьому немає необхідності додатково звертатись та особисто відвідувати органи Пенсійного фонду. Про це мовиться на фейсбук-сторінці відомства.

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Сервіс дозволяє надати всю необхідну для призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.

Послуга надається засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Як це працює:

Користувач, який не є пенсіонером та який авторизувався на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП заповнює анкету (заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації; дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення);

Далі користувач додає скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні доплати та пільги);

Підписує анкету-заяву КЕП та надсилає її до органу Фонду.

За результатами опрацювання анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичне призначення пенсії, дату такого призначення та розмір пенсії за допомогою смс-повідомлення та через мобільний додаток.



Автоматичне призначення пенсій за віком: як це працює / Інфографіка Пенсійного фонду